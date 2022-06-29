МИД России назвал цели ударов в ходе спецоперации

Мирные жители и гражданские объекты не являются мишенями для ВС России

Российские Вооруженные силы наносят удары в ходе спецоперации по защите республик Донбасса только по военным объектам Украины. Об этом в среду, 29 июня, рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов для российских военных.

Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с ее территории.

При этом удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием, цитирует Полищука РИА Новости.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что Москва начала спецоперацию, "чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины". Спецоперация будет идти до достижения этих целей.

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