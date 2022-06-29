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Захарова назвала цель ЕС при предоставлении Украине кандидатского статуса

12:59
  • среда
  • 29 июня 2022

Брюссель не нацелен на развитие Украины, отметила представитель МИД России

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз направлено на освоение территории этой страны. Об этом в среду, 29 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Реакция на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

По словам Захаровой, решение Брюсселя является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента по сдерживанию России, которое не имеет никакого отношения к развитию экономики Украины и всего региона.

Представитель МИД отметила, что в Евросоюзе признавали несоответствие Украины критериям членства в интеграционном объединении, "но кого это останавливает, когда политический заказ нужно отрабатывать".

Захарова также объяснила решение по кандидатскому статусу для Украины необходимостью "предоставлять мотивацию для слива туда всех видов вооружений", сообщает ТАСС.

Ранее Захарова заявляла, что решение саммита ЕС о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии не имеет ничего общего с реальными потребностями жителей этих стран. Оно, по сути, подтвердило, что продолжается линия на активное геополитическое освоение пространства СНГ, а также на его использование в целях "сдерживания" России.

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