Владимир Путин прилетел в Ашхабад

Российский лидер проведет несколько встреч
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, для участия в шестом Каспийском саммите.
Москва ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.
Кроме того, у российского лидера запланированы несколько двусторонних встреч, передает РИА Новости.
В частности, Путин встретится с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, действующим президентом Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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