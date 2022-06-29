Владимир Путин прилетел в Ашхабад

Российский лидер проведет несколько встреч

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, для участия в шестом Каспийском саммите.

Москва ожидает, что по итогам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.

Кроме того, у российского лидера запланированы несколько двусторонних встреч, передает РИА Новости.

В частности, Путин встретится с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, действующим президентом Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

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