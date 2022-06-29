Шойгу наградил отличившихся в спецоперации на Украине

Министр обороны лично вручил государственные награды военнослужащим

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 июня, в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Шойгу отметил, что награжденные военнослужащие достойно выполнили свой воинский долг. Глава Минобороны поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

Звезд Героя России удостоились командир 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковник Рустам Сайфуллин и командир мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старший лейтенант Балдан Цыдыпов.

Кроме того, Сайфуллину предложили занять должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Цыдыпову предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Отличившихся в спецоперации военнослужащих также наградили орденом Мужества, медалями "За отвагу", Жукова и Суворова, сообщает РИА Новости.

26 июня Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск, которая задействована в спецоперации по защите Донбасса. Он пообщался с военнослужащими и вручил Золотые Звезды и Ордена Мужества солдатам и офицерам, проявившим героизм и самоотверженность в ходе специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"