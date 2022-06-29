Собянин рассказал о перспективах завершения реконструкции Московского НПЗ

После модернизации НПЗ будет самым экологически чистым в Европе

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посещает район Капотня. Там реализуется сразу несколько важных проектов. Так, в рамках программы "Мой район" идёт капитальный ремонт "Дома культуры". А на нефтеперерабатывающем заводе приступили к заключительному этапу большой реконструкции.

Московский нефтеперерабатывающий завод - один из самых современных в России. Это основной поставщик топлива столичного региона - почти половина бензина и дизельного топлива производится здесь. Завод перерабатывает 13 млн тонн нефти в год. Но скоро это производство станет и вовсе безотходным.

Это колонна комплекса глубокой переработки нефти. Из тяжелых продуктов, таких, как, например, мазут, на МНПЗ будут производиться дополнительные объемы бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Оборудование это уникальное и, что важно, российское.

Производят его в Волгограде. Чтобы монтировать эти колонны, используют самый большой в России подъемный кран. Его на завод везли в разобранном виде. Понадобилось 48 фур. Строительство комплекса глубокой переработки - уже третий этап модернизации завода. Его запустят в 2025 году, и МНПЗ станет самым чистым в России.

"В Москве ведется крупномасштабная реконструкция нефтеперерабатывающего завода. Это даже не реконструкция, это строительство нового завода на месте старого, потому что от старого оборудования, как я понимаю, ничего не остается. За эти годы, начиная с 2011 года, прошли огромный путь. Я очень благодарен компании, которая так активно, последовательно внедряет новейшие технологии на этом заводе. Улучшаются экология значительно, в том числе и Москвы-реки, и атмосферы, и глубина переработки, и качество топлива, и так далее", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проект действительно сложный, изначально, когда мы приступали к реализации этого проекта, мы ставили перед собой задачу обеспечить максимально использование российского оборудования в реализации этого проекта. И вот на момент завершения проектирования предполагалось, что 80 процентов оборудования, которое будет использовано на строительстве этих комплексных установок, будет российским", - сообщил генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Чтобы доставлять крупногабаритные грузы, необходимые для реконструкции НПЗ, в Капотне построен специальный причал. После завершения реконструкции его переоборудуют под рейсовые и прогулочные суда. Инициатива хорошая, и хорошо впишется в программу "Мой район". В рамках которой, кстати, идёт капитальный ремонт фасада здания Дома культуры. Он лаконичен, выполнен в стиле советского модернизма.

"Это площадка, ориентированная не только на жителей самого района, хотя, конечно, здесь проводятся мастер-классы, различного рода занятия для жителей, окрестного населения", - рассказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

В 4-этажном здании 2 зала: театрально-концертный на 538 мест и малый - на 150. Главное фойе украшает зимний сад. ДК "Капотня" - многофункциональный культурный центр, на базе которого действует 80 творческих коллективов, студий и клубных объединений для детей и взрослых.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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