В Москве продолжается модернизация поликлиник

Их переводят на новый московский стандарт

Около 100 тысяч человек сейчас задействованы в летних ремонтах работах по всей столице. В городе приводят в порядок школы, дворы, дороги, жилые дома и социально-значимые объекты, сообщает "ТВ Центр".

Под особым контролем - модернизация поликлиник. Более 200 зданий в ближайшие годы планируют перевести на новый московский стандарт, который включает не только единое оформление, но и высокотехнологичное оснащение, а также обязательное наличие врачей-специалистов.

40 поликлиник уже успешно принимают своих пациентов, работы ведутся еще в 88. Чтобы не создавать неудобств для жителей, капитальный ремонт проводят максимально быстро и качественно.

"Невозможно в короткие сроки выполнить все эти работы. Вот, допустим, эта поликлиника, где мы находимся, это примерно около 5 тысяч квадратных метров, по нормативу ее надо делать два года. Мы же ее сделаем за 6 месяцев, причем, с высочайшим качеством", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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