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Онлайн-заказ питания на молочной кухне в Москве стал удобнее

15:07
  • среда
  • 29 июня 2022

Сервис доступен на портале mos.ru

В Москве доработали электронную услугу по заказу питания на молочной кухне. Сейчас сервис на портале mos.ru доступен для всех льготных категорий. Он помогает родителям экономить время на походах в поликлинику.

Чтобы получить рецепт на питание, достаточно прийти к врачу всего один раз. А забирать продукты теперь можно каждые две недели. Что для многих семей значительно удобнее. При этом поменять график можно в любой момент. Главное это сделать заранее. Есть и другие нововведения.

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