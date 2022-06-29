Жители Люберец бьют тревогу из-за гибери рыбы в Черном озере

Пробы воды возьмут специалисты

В подмосковных Люберцах сточные воды попали в местное озеро - Чёрное. Название, учитывая ситуацию, зазвучало действительно фатально: акватория поменяла цвет и приобрела едкий запах, а рыба погибла. Зато появились странные существа, приводящие горожан в ужас.

Крики чаек, неприятный запах и что-то тёмное, кишащее в воде. Впору снимать фильмы ужасов. А озеру Черное в Люберцах уже можно менять своё название. Видимо, на Кирпичное. Поскольку все последнее время оно именно такого странного кирпично-коричневого цвета.

Рыба в озере не выживает. В соцсетях множество видео и фото бьющих тревогу местных жителей. Помимо прочего ужаса, жители обнаружили в озере и еще одних странных и непривычных обитателей, которых раньше здесь не наблюдали.

Причиной коричневого цвета воды, заподозрили местные жители, мог стать прорыв канализации, случившийся еще несколько дней назад.

То, что нечистоты из коллекторов ближайших жилых комплексов попадают в воду, достаточно давняя проблема. Жители говорили об этом еще несколько лет назад. Озеро Черное могло бы стать отличным местом отдыха. Но пока просто находиться рядом с ним неприятно.

"Я думаю, этот вопрос возьмем на контроль и еще раз попытаемся привлечь администрацию городского округа Люберцы, чтобы она искала. Не отписывалась, а искала именно причины того, что происходит", - рассказал житель города Люберцы, депутат Совета депутатов Раменского городского округа Андрей Хромов.

Официальных комментариев в администрации городского округа Люберцы на эту тему пока не дают. Тем не менее, с проблемой обещают разобраться. Вероятно, в ближайшие дни будет проведён забор воды из озера, чтобы понять наконец её состав, и состоится выездное заседание комиссии из разных городских служб.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"