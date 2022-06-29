На Тверской улице в Москве найдены тысячи артефактов

Находки передадут в Музей истории столицы

История глубиной 6 метров. На Тверской продолжаются раскопки. Украшения, деньги, посуда, игрушки - артефакты, которые скрывали культурные слои веков. Безмолвные свидетели времени - по ним историки будут судить о том, как жили москвичи в самом центре столицы.

Осторожно, кропотливо снимая слой за слоем, используя металлоискатель, они и погружаются - в глубь столетий. Археологи сейчас параллельно работают сразу в трех раскопах. Глубина некоторых до шести с половиной метров.

Эти масштабные раскопки проходят в самом центре столицы - Тверская 10, буквально во внутреннем дворе бывшей Филипповской булочной. И многие находки имеют к ней самое непосредственное отношение.

Наверняка использовались в знаменитой булочной-пекарне и эта ложечка - на ней есть даже клеймо Филиппова, и это изящное фарфоровое блюдце, изготовленное на заводе братьев Корниловых. В здании, как известно, была еще и гостиница "Люкс".

И вот эта необычная для археологов находка, скорее всего, оттуда. "Фактически целая. Фарфоровая мыльница. Представляете - в начале 20 века, более ста лет назад, постояльцы гостиницы пользовались мылом из такого изящного предмета", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Неподалеку от булочной располагалась и аптека. Этот запечатанный флакон с неизвестной пока по составу жидкостью наверняка продавался в ней. Пробка настолько хорошо запечатана, что за десятилетия ни капельки не пролилось. Всего в этом районе Тверской улицы археологи уже обнаружили 350 уникальных находок и больше 20 тысяч археологических предметов. Еще задолго до строительства филипповской булочной на этом месте рядом с древней Тверской дорогой располагались усадьбы зажиточных горожан.

"Как раз вот этот небольшой участок здесь оказался достаточно богатым на находки - больше десятка монет начала восемнадцатого века, ювелирные украшения", - рассказал археолог Олег Гервасиев.

Сложилась уже целая коллекция печных изразцов, самые ранние - семнадцатый век. Из старинных монет интересны внушительные по размерам деньги времен правления императрицы Елизаветы Петровны. И конечно, игрушки и украшения.

"Вот такие изящные недорогие девичьи колечки. Хотя коллеги считают, что это обручальное кольцо, но мне почему-то представляется, что это совсем молодые девушки, москвички носили такие украшения 200 лет назад, и вот сегодня их московские археологи обнаружили в самом центре Москвы", - рассказал Алексей Емельянов.

Все находки обязательно передадут в Музей истории столицы. Впрочем, их наверняка будет еще много - археологический сезон сейчас в самом разгаре. По всей Москве - 600 площадок, где ведутся раскопки. И здесь, на Тверской, они продолжатся как минимум до конца лета.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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