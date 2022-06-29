В Московском зоопарке родились детеныши росомахи

Они уже показались на публике

В Центре воспроизводства Московского зоопарка - свои достопримечательности. Там в семье редких животных росомах родились сразу трое детёнышей.

Щенки уже немного подросли, но на их мордочках ещё можно разглядеть светлые маски - у взрослых таких нет. Скоро украшения пропадут, а на груди появятся белые пятна - своеобразный паспорт каждой уважающей себя росомахи!

Самка Глаша, конечно, мать строгая, но не может отказать себе в удовольствии с ними поиграть. Вообще росомахи не любят показываться на публике, но эти дни выдались такими жаркими, что семейство всё время проводит на уличной площадке, залитой солнцем!

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