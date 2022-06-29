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Собянин объявил о начале реализации III этапа модернизации Московского НПЗ

13:41
  • среда
  • 29 июня 2022

В ходе модернизации на месте НПЗ фактически строится новый завод

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о перспективах завершения реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По его словам, предприятие станет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе.

"Здорово, что компания не остановилась на достигнутом, и реализует третий этап - самый сложный, самый технологичный и самый финансовоемкий, несмотря на экономические сложности, санкции", - сообщил Собянин.

Он отметил, что в ходе модернизации на месте Московского НПЗ фактически строится новый завод. От старого оборудования практически ничего не остается.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в свою очередь сообщил, что третий этап модернизации завода будет завершен в 2025 году.

"Это будет, наверное, самая высокая глубина переработки среди всех нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе. Соответственно значительно будут увеличены объемы производства моторных топлив, дизельного топлива, бензина, керосина", - сказал он.

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