МИД: Россия не изменит политику из-за нового курса НАТО

Новая концепция Альянса называет Россию не партнером, а противником

Планы НАТО обозначить Россию в своей новой стратегической концепции в качестве угрозы безопасности не имеет отношения к реальной жизни. Такое мнение в среду, 29 июня, высказал заместитель российского министра обороны Сергей Рябков.

Представитель МИД отметил, что саммит Североатлантического альянса в Мадриде фактически закрепляет курс на агрессивное сдерживание России. Однако на политику Москвы это никакого влияния не окажет.

Россия в любом случае сможет надежно обеспечить собственную безопасность, подчеркнул Рябков. При этом он назвал расширение НАТО сугубо дестабилизирующим фактором.

Что касается заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, Россия относится к перспективе вступления этих государств в Альянс негативно, цитирует заместителя министра РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — "достаточно агрессивный блок, это блок, который был создан в целях конфронтации, и он демонстрирует, продолжает демонстрировать свои сущности, исполнять свои заложенные по умолчанию задачи — продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ".

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