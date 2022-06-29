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Байден пообещал Путину "натоизацию" Европы

13:44
  • среда
  • 29 июня 2022

Президент США считает, что это обеспечит безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин надеялся на "финляндизацию" Европы, но получит ее "натоизацию". Такое заявление в среду, 29 июня, сделал американский лидер Джо Байден на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде.
Швецию и Финляндию могут принять в НАТО 29 июня

По словам Байдена, Путин "этого как раз не хотел" и стремился к "финляндизации" Европы — к приобретению европейскими государствами нейтрального статуса с лояльной политикой по отношению к соседним государствам, по образцу Финляндии.

Однако присоединение Финляндии к НАТО — именно то, что требуется для обеспечения безопасности в Европе, цитирует президента Соединенных Штатов ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял: ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Тем не менее, подчеркнул российский лидер, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу вызовет ответную реакцию Москвы в случае расширения военной инфраструктуры.

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