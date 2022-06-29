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Набиуллина указала на риски относительно курса рубля

13:38
  • среда
  • 29 июня 2022

Регулятор придерживается политики плавающего показателя

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на съезде РСПП, что управляемый курс рубля вреден для экономики.

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"Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся", - отметила глава ЦБ (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, так как он дает экономике возможность адаптироваться к изменившимся условиям.

Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что повлиять на курс рубля, демонстрирующий в последнее время чрезмерное и невыгодное для российской экономики укрепление, можно с помощью валютных интервенций. По словам главы Минфина, имеет смысл "пожертвовать" частью сырьевых доходов российского бюджета, который в настоящее время полностью используют для обеспечения расходной части.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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