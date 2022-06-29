Набиуллина указала на риски относительно курса рубля

Регулятор придерживается политики плавающего показателя

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на съезде РСПП, что управляемый курс рубля вреден для экономики.

"Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся", - отметила глава ЦБ (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что регулятор придерживается политики плавающего курса, так как он дает экономике возможность адаптироваться к изменившимся условиям.

Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что повлиять на курс рубля, демонстрирующий в последнее время чрезмерное и невыгодное для российской экономики укрепление, можно с помощью валютных интервенций. По словам главы Минфина, имеет смысл "пожертвовать" частью сырьевых доходов российского бюджета, который в настоящее время полностью используют для обеспечения расходной части.

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