Также под ограничения попал Московский индустриальный банк

Власти Великобритании расширила санкции против России, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В санкционный список внесены, в частности, бизнесмены Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава трубопроводной компании "Велесстрой" хорват Михайло Перенцевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Также под ограничения попал Московский индустриальный банк.

Санкции для физических лиц подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

В качестве обоснования попадания в "черный список" Потанина в документе указывается приобретение им Росбанка.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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