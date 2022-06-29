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Более 162 млрд рублей выплатили в 2022 году по программе маткапитала

14:36
  • среда
  • 29 июня 2022

Чаще всего деньги используют на улучшение жилищных условий

Пенсионный фонд России с начала 2022 года направил 162,5 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Об этом в среду, 29 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий: свыше 387 тысяч обратившихся в ПФР родителей (61% от всех) распорядились средствами на эти цели, получив больше 148 млрд рублей.

Около 160 тысяч семей (25%) обратились за назначением ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3 лет, на эти цели направлено 9,8 млрд рублей.

С начала 2022 года 89,1 тысячи родителей (14%) приняли решение направить материнский капитал на оплату образования детей. Пенсионный фонд выделил для этого 3,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу поправки в законодательство о правилах использования средств материнского капитала. На государственную поддержку сможет рассчитывать мужчина, если мать ребенка, не являясь гражданкой России, умерла, оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление.

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