Бастрыкин предложил создать международный трибунал по Украине

Терять время в данном вопросе нельзя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на сессии "Мир и право" Петербургского международного юридического форума, что трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине должен быть не просто российским, а международным.

"Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным", - отметил глава СК (цитата по ТАСС).

Он добавил, что союзниками в создании таких международных судебных организаций могли бы стать, например, СНГ, БРИКС и ШОС.

По словам Бастрыкина, терять время в данном вопросе нельзя, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против России.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"