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Бастрыкин предложил создать международный трибунал по Украине

14:07
  • среда
  • 29 июня 2022

Терять время в данном вопросе нельзя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на сессии "Мир и право" Петербургского международного юридического форума, что трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине должен быть не просто российским, а международным.
Бастрыкин сообщил о работе над биологическим оружием на Украине

"Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным", - отметил глава СК (цитата по ТАСС).

Он добавил, что союзниками в создании таких международных судебных организаций могли бы стать, например, СНГ, БРИКС и ШОС.

По словам Бастрыкина, терять время в данном вопросе нельзя, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против России.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
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