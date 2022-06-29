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В Зарядье из-за жары начали использовать туманизатор

15:18
  • среда
  • 29 июня 2022

Техника включается каждые два часа

В Зарядье напустили туман! И это не фигура речи. Так в парке решили помочь пережить аномальную жару не только уникальным растениям, но и утомлённым солнцем москвичам.

Ландшафт туманизаторы не портят: они органично спрятаны под куполом Стеклянной коры. А также в Прибрежном лесу. Между кустарниками и прямо в траве.

У прудов техника включается каждые два часа до позднего вечера. А в Большом амфитеатре - с более коротким интервалом в 20 минут. Что понятно: горожане любят сидеть там на лавочках, любуясь панорамным видом. Теперь же это просто оазис прохлады в центре раскалённой столицы!

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