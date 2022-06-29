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МИД вызвал временную поверенную в делах Норвегии

14:23
  • среда
  • 29 июня 2022

Ей было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген

Министерство иностранных дел сообщило о вызове временной поверенной в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё.

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Ей было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" на архипелаге.

"В результате введения Норвегией в конце апреля с.г. ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Москва требует скорейшего решения вопроса.

"Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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