Госдума приняла закон об иноагентах

Документ начнет действовать с 1 декабря 2022 года

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, передает РИА "Новости".

Так, иноагентам будет запрещено участвовать в закупках по госнуждам, осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, проводить экологическую экспертизу. Кроме того, комитет поддержал поправку, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.

Уточняется, что к политической деятельности не относятся деятельность в области социального обслуживания, социальной поддержки, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта.

Закон начнет действовать с 1 декабря 2022 года.

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