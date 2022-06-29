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Россия пообещала ответить на усиление присутствия США в Европе

14:58
  • среда
  • 29 июня 2022

США упустили возможность договориться с Россией о гарантиях безопасности

Решение США о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу приведет к компенсирующим мерам со стороны России. Об этом в среду, 29 июня, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Дипломат напомнил, что Вашингтон упустил в 2021 году возможность заключения с Москвой юридически обязывающих договоренностей о гарантиях безопасности, что позволило бы избежать эскалационного сценария.

То, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с российской стороны, предупредил Рябков.

Замминистра отметил, что политики, предлагающие решения по расширению военного присутствия, "пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать". Однако "это у них не получится, и итога нужного им от этих усилий не будет".

Россия в долгу не останется — наша страна располагает необходимыми ресурсами и возможностями, поэтому российская безопасность будет гарантирована на 100%, цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее президент США Джо Байден анонсировал расширение американского военного присутствия в Европе, объяснив это соображениями безопасности региона. Вашингтон собирается отправить в европейские страны дополнительные эсминцы, а также истребители F-35.

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