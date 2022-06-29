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Зеленский потребовал место для Украины в пространстве безопасности НАТО

15:19
  • среда
  • 29 июня 2022

Президент Украины сравнил политику Альянса с турникетами в метро

Страны — участницы Североатлантического альянса должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Такое заявление в среду, 29 июня, сделал украинский президент Владимир Зеленский.
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По мнению Зеленского, политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро, которые "открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время беседы с генсеком НАТО скоординировал позиции накануне мадридского саммита Альянса, запланированного на 29-30 июня. Президент Украины сообщил Йенсу Столтенбергу, что его страна нуждается в мощной системе противоракетной обороны.

В Москве предупредили, что потенциальная вероятность принятия Украины в НАТО создает риски третьей мировой войны и глобальной катастрофы из-за территориальных притязаний Киева.

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