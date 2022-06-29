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Москва использует все способы для возврата своих замороженных активов

15:07
  • среда
  • 29 июня 2022

Россия расценивает действия Запада по заморозке активов как посягательство на суверенную собственность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва использует все легитимные способы по возвращению полноценного доступа к замороженным активам за рубежом.
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"Как только [Запад] от слова переходит к делу, справедливость, непредвзятость и беспристрастность куда-то уходят вдаль. Поэтому рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно", - добавила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что Россия расценивает действия Запада по заморозке активов как посягательство на суверенную собственность.

"Это очередной повод всему миру задуматься в надежности американского доллара и евро в качестве резервных валют", - также указала дипломат.

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