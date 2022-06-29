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Собянин назвал дату открытия реконструированной поликлиники в 3-м квартале Капотни

15:20
  • среда
  • 29 июня 2022

Поликлиника после комплексной реконструкции оборудована самой современной техникой

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детско-взрослая поликлиника в 3-м квартале столичного района Капотня начнет принимать первых пациентов после комплексной реконструкции уже к 14 июля.

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"Для такой реконструкции обычно требуется 2,5 года. Но мы понимаем, что вы ждете, поэтому максимально быстро делаем, но и качество достойное", - отметил градоначальник.

Он также встретился с коллективом врачей, рассказал им о планах по благоустройству, отметив, что будет реконструирована в том числе дорожная сеть.

Поликлиника после комплексной реконструкции оборудована самой современной техникой. "Это действительно новая абсолютно поликлиника с новым оборудованием, с технологиями. Конечно, удобство не только для посетителей, но для персонала", - подчеркнул мэр.

Реконструкция здания детско-взрослой поликлиники в 3-м квартале Капотни была начата в марте 2021 года. Пятиэтажное здание поликлиники площадью 6,1 тысячи квадратных метров построено в 1994 году. Мощность учреждения составляет 801 посещение в смену. В поликлинике работают 99 человек. На время проведения работ пациенты переведены в другие филиалы. Для взрослых будут открыты, в частности, отделение реабилитации с кабинетом массажа и залом ЛФК, для детей - кабинеты невролога, ортопеда и ЭКГ.

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