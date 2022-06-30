Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцам пришло время отдавать долги; Рыбы проведут мистический день

Овны

Окончание первого месяца лета – время подвести итоги за июнь. Тем более что сегодня неподходящий день для реальных дел, а также для выяснения отношений в семье.

Тельцы

Все встречи и свидания лучше отложить на другой день: сегодня люди с трудом будут понимать друг друга. Старайтесь очень четко выражаться, чтобы не попасть впросак.

Близнецы

Даже не думайте о том, чтобы заработать неэтичным способом: обмануть кого-то или ввести в заблуждение. Такие вещи не пройдут бесследно, особенно сегодня!

Раки

К событиям этого дня нужно отнестись внимательно: Солнце соединяется сегодня с Черной Луной в вашем знаке. От соблазнов и негативных мыслей спасут духовные практики.

Львы

Если хотите обнаружить завистников и недоброжелателей, внимательно наблюдайте за окружающими и делайте выводы. Не торопитесь их разоблачать или обижаться, просто мотайте на ус!

Девы

Вам придется проработать такое понятие, как неблагодарность, чужая или ваша. В любом случае, даже если вам будет больно и неприятно, примите это как жизненный урок.

Весы

Вам сегодня предстоит пройти испытание властью. Проследите за собой и помните, что жизнь может как легко поднять на пьедестал, так и сбросить с него.

Скорпионы

Вам следует быть осторожнее с входящей информацией: не все знания сегодня полезны. Записываться на учебу и покупать курсы звезды точно не советуют.

Стрельцы

Пришло время отдавать долги. Вы, как и любой другой человек, могли забыть, что не вернули кому-то деньги, книгу или какую-то вещь, так сделайте это сегодня!

Козероги

На вашем горизонте могут неожиданно объявиться люди, встречи с которыми вы точно не ждали. Если такое произойдет, подумайте, какая связь осталась между вами.

Водолеи

Сегодня удивительный день, когда любой из вас может сделать выводы о заработанной карме по своему состоянию здоровья. Если нигде ничего не болит – вы просто ангел!

Рыбы

Мистический, невероятно информативный день может изменить ваши представления о самих себе. Попробуйте нарисовать автопортрет: это занятие сродни медитации многое о вас расскажет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"