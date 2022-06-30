Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцам пришло время отдавать долги; Рыбы проведут мистический день
Овны
Окончание первого месяца лета – время подвести итоги за июнь. Тем более что сегодня неподходящий день для реальных дел, а также для выяснения отношений в семье.
Тельцы
Все встречи и свидания лучше отложить на другой день: сегодня люди с трудом будут понимать друг друга. Старайтесь очень четко выражаться, чтобы не попасть впросак.
Близнецы
Даже не думайте о том, чтобы заработать неэтичным способом: обмануть кого-то или ввести в заблуждение. Такие вещи не пройдут бесследно, особенно сегодня!
Раки
К событиям этого дня нужно отнестись внимательно: Солнце соединяется сегодня с Черной Луной в вашем знаке. От соблазнов и негативных мыслей спасут духовные практики.
Львы
Если хотите обнаружить завистников и недоброжелателей, внимательно наблюдайте за окружающими и делайте выводы. Не торопитесь их разоблачать или обижаться, просто мотайте на ус!
Девы
Вам придется проработать такое понятие, как неблагодарность, чужая или ваша. В любом случае, даже если вам будет больно и неприятно, примите это как жизненный урок.
Весы
Вам сегодня предстоит пройти испытание властью. Проследите за собой и помните, что жизнь может как легко поднять на пьедестал, так и сбросить с него.
Скорпионы
Вам следует быть осторожнее с входящей информацией: не все знания сегодня полезны. Записываться на учебу и покупать курсы звезды точно не советуют.
Стрельцы
Пришло время отдавать долги. Вы, как и любой другой человек, могли забыть, что не вернули кому-то деньги, книгу или какую-то вещь, так сделайте это сегодня!
Козероги
На вашем горизонте могут неожиданно объявиться люди, встречи с которыми вы точно не ждали. Если такое произойдет, подумайте, какая связь осталась между вами.
Водолеи
Сегодня удивительный день, когда любой из вас может сделать выводы о заработанной карме по своему состоянию здоровья. Если нигде ничего не болит – вы просто ангел!
Рыбы
Мистический, невероятно информативный день может изменить ваши представления о самих себе. Попробуйте нарисовать автопортрет: это занятие сродни медитации многое о вас расскажет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"