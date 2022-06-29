"Сплошной пиар": эксперты высказались о слитых переговорах Путина и Макрона

Стало известно, о чем лидеры России и Франции говорили за 4 дня до СВО

Президент Франции спровоцировал новый дипломатический скандал. Оказалось, что телефонный разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, который состоялся за 4 дня до начала военной спецоперации по защите республик Донбасса, был записан французской стороной. Без разрешения Кремля. И теперь эта запись, как и полная стенограмма беседы, в распоряжении СМИ. Они даже фильм из этого сделали. И уже завтра обещают показать в телеэфире.

Мир уже видел эмоции на лице французского президента, достойные глянцевых обложек. Знает, что Путин и Макрон в общей сложности проговорили более ста часов. Даже термин появился – "макронить", то есть звонить без всякой цели и в не подходящее время. Но и на этом Елисейский дворец не остановился. Громкая премьера на французском ТВ – фильм "Президент, Европа, война" с эксклюзивными записями бесед Путина и Макрона.

Макрон: Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти.

Путин: Это не демократически избранное правительство. Они пришли к власти в результате переворота, там люди горели заживо, это была кровавая баня, и Зеленский ваш из этой команды.

Видеофрагмент пока единственный. На нем - переводчики и стенографисты, и телефон с громкой связью. А вот полная – текстовая - версия беседы двух лидеров оказалась в распоряжении печатных СМИ. Макрон и Путин, действительно, разговаривали 20 февраля, то есть за 4 дня до начала российской спецоперации. К тому моменту в ОБСЕ фиксировали массированные обстрелы ДНР и ЛНР с украинской стороны.

Путин: По факту наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает. Он лжет вам. Я не знаю, слышал ли ты его вчерашнее заявление, что Украина должна иметь доступ к ядерному оружию. Я также слышал твои комментарии на пресс-конференции в Киеве 8 февраля. Ты сказал, что Минские соглашения должны быть пересмотрены.

Однако эти доводы французские журналисты обходят стороной. Главное, по мнению многочисленных изданий, что президенты общаются на "ты". А французского лидера раздражает сама мысль о переговорах с властями ДНР и ЛНР.

Макрон: Когда твой переговорщик пытается заставить украинцев обсуждать сепаратистскую "дорожную карту", он проявляет неуважение к Минским соглашениям. Сепаратисты — не те, кто будет вносить предложения по изменению украинских законов.

Путин: Послушай меня внимательно. Ты меня слышишь? Я повторю еще раз. Сепаратисты, как ты их называешь, отреагировали на предложения украинских властей. Они ответили, но эти же власти не последовали их примеру.

Путин, если стенограмма действительно настоящая повторяет коллеге то, о чём неоднократно говорил публично. Главный вопрос в другом – как она попала в СМИ. В подобных инцидентах, к слову, Елисейский дворец был замечен и раньше. В сентябре 2020 года подробности разговора Путина и Макрона утекли во французские СМИ.

"Существуют такие традиции наоборот записывать все переговоры глав государств. Архивировать их нужным образом. Другое дело, что они должны иметь некий статус конфиденциальности. Вот здесь я вижу, действительно, определенные такие нарушения", - сказал Николай Топорнин, директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права МГИМО.

Которые, очевидно, для западных политиков стали нормой. Первопроходец – бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. В 2002 году, когда Дания председательствовала в ЕС, он захотел переговорить с российским президентом.

"Он меня попросил об этой встрече, она не была запланирована. Я согласился, мы встретились, поговорили - он, оказывается, взял с собой диктофон, тайно записал наш разговор, а потом опубликовал в прессе. Я не мог поверить своим ушам и глазам - чушь какая-то! Он объяснил это так, что записал этот разговор для истории. Я польщен, конечно, но надо было хотя бы предупредить или хотя бы спросить разрешения опубликовать эти переговоры. Какое доверие может возникнуть после таких инцидентов?" - рассказал Путин.

Зато какое интересное во всех смыслах кино может получиться? О том, как лидер одной европейской страны пытался спасти мир.

"Это фильм, который рассказывает о разных этапах конфликта, который станет самым драматичным событием на планете, с момента окончания Второй мировой. И есть первая фаза, когда наш президент дёргает за все дипломатические ниточки, чтобы остановить Путина", - пояснил автор фильма "Президент, Европа, война" Ги Лагаш.

Ни слова о падающем рейтинге, провале выборов в парламент, где у партии Макрона теперь нет абсолютного большинства. Рекордной инфляции, но главное о пятне на репутации.

"Теперь с Макроном, видимо, будут говорить о хоккее, погоде, французских женщинах, о живописи французских импрессионистов, но не о политике. Потому что разговор о политике предполагает приватность. Для того, чтобы добиться главной цели - найти компромисс. В данном случае компромисс искать не хотят. Хотят в очередной раз обмануть, в очередной раз пообещать и не сделать, да еще потом обнародовать приватные переговоры. Это приводит к тому, что, собственно говоря диалога не стало - стал сплошной пиар", - сказал Владимир Жарихин, директор института стран СНГ.

И даже здесь французский президент просчитался. Западные СМИ запестрили заголовками не о Макроне, а о Путине, который разговаривает с другими лидерами из спортзала, направляясь играть в хоккей.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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