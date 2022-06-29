Путин призвал углублять сотрудничество "каспийской пятерки"

Президент участвует в Каспийском саммите

Президент России Владимир Путин в Ашхабаде в среду, 29 июня, принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в расширенном составе. По результатам саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике по развитию сотрудничества в регионе.

Владимир Путин напомнил, что Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей "каспийской пятерки", в том числе в сферах политики и безопасности.

Российский лидер обратил внимание партнеров на необходимость нарастить сотрудничество в сфере экологии — по оперативному реагированию на природные и техногенные чрезвычайные ситуации в Каспийском море.

С этой целью Путин предложил созвать на конференцию страны — участницы Тегеранской конвенции, направленной на защиту Каспия, сообщает ТАСС.

"Каспийская пятерка" объединяет пять прикаспийских государств: Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, основная цель которых — создание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных государств.

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