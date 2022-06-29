Путин получит "натоизацию" Европы: итоги саммита НАТО

Россия теперь официально - самая значительная угроза безопасности альянса

Россия теперь официально - самая значительная угроза безопасности НАТО. Альянс усилит возможности для сдерживания нашей страны. Это основной посыл новой Стратегической концепции организации до 2030 года, одобренной на проходящем в Мадриде саммите. Съехавшиеся для участия в нём мировые лидеры заявили Киеву, что конфликт должен быть решён исключительно военным путём, а переговоры с Москвой допускаются только в случае победы над ней.

Новая стратегическая концепция НАТО и объявление России главным противником - 2 основные цели мадридского саммита. Уже принято решение об увеличении численности сил реагирования альянса с 40 до 300 тысяч к следующему году.

"На этом саммите будут приняты важные решения по укреплению НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы - Россия и Китай - открыто бросают вызов международному порядку, основанному на правилах", - заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

После вступления в НАТО Финляндии и Швеции длина сухопутной границы России с альянсом удвоится. Затягивание новых членов в организацию идет форсированными темпами. Удалось уговорить даже грозившего наложить вето Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подписал трехсторонний меморандум с Хельсинки и Стокгольмом, открывающий им путь в НАТО.

Взамен скандинавы пообещали турецкому лидеру выполнить почти все его требования: прервать отношения с рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической, оперативно реагировать на запросы об экстрадиции подозреваемых в связях с ней и снять оружейное эмбарго. Турция требует выдачи 33 человек. И вот уже министры Финляндии и Швеции начали юлить с формулировками.

"Трудность заключалась в том, что у Турции есть свое собственное определение терроризма и террористических групп, и мы не могли согласиться с этим определением, потому что это более широкое определение, чем международное или трактовка ЕС, и, в конце концов, мы смогли разделить эти вопросы в меморандуме", - говорит Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии.

Не исключено: трехстороннюю сделку Турция – Швеция - Финляндия продавили из Вашингтона. Белому дому очень нужна картинка полного единства в НАТО. И денег американских налогоплательщиков Джо Байден на это не жалеет. Пообещал увеличить военное присутствие в странах Балтии и в Румынии, создать постоянный штаб из армейских корпусов США в Польше, направить в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, увеличить число эсминцев в Испании с четырех до шести.

"Вместе с союзниками мы позаботимся о том, чтобы НАТО было готово отражать угрозы со всех направлений: с воздуха, моря и на земле. Президент России надеялся на "финляндизацию" Европы, но получит он "натоизацию" Европы. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе", - заявил президент США Джо Байден.

В российском МИД заявили: решения саммита НАТО не повлияют на политику страны, свою безопасность она сможет обеспечить в любом случае.

"Мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет, ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу", - прокомментировал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Владимир Зеленский, выступая на саммите по видеосвязи, попытался убедить всех, что Россия готовится захватить не только всю Украину. Двинется дальше - на Молдавию, страны Балтии или Польшу. И только Киев сможет ее остановить.

"Если вы действительно определяете Россию как свою главную угрозу, то вы должны полностью поддерживать ее главную и первую мишень. Это война, которую Россия ведет не только против Украины. Это война за право диктовать условия в Европе - за то, каким будет будущий миропорядок. Вот почему абсолютно необходимо поддержать Украину: оружием, финансами и политическими санкциями против России, которые лишат ее возможности платить за войну", - заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

Без ложной скромности Зеленский потребовал у альянса 5 миллиардов долларов в месяц на оборону и защиту. Видимо, по принципу, раз уж в НАТО не берут и не гарантируют никакого будущего, пусть хоть платят. Вот, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц отвечает на вопрос о конкретных гарантиях безопасности Украине после завершения спецоперации.

- Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?

- Да. Мог бы. Это все.

На саммите Зеленскому недвусмысленно дали понять: конфликт в его стране должен быть решен только военным путем.

"Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинское население насколько это возможно, чтобы победить на поле боя против российской агрессии", - заявил Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Называя нашу страну угрозой для НАТО, организаторы саммита каким-то образом допустили присутствие в своем ресторанном меню, да еще и на верхних позициях, картофельного салата по-русски. За 8 евро. Гости очень возмущались, но блюдо мгновенно смели. Не обошлось мероприятие и без других казусов. Джо Байден оконфузился перед испанской королевской семьей. Нарушив все нормы этикета и протокола, сначала устремился пожимать руку королеве Летисии, пока Филипп скромно стоял в стороне и ждал своей очереди. На общей фотографии и вовсе позволил себе приобнять супругу короля за талию. А Борис Джонсон пустился в гендерные фантазии.

"Если бы Путин был женщиной, - кем он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал. Его действия на Украине стали идеальным примером токсичной маскулинности", - сказал премьер Британии.

В Кремле на это заявление отреагировали с иронией: Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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