В Брянской области сбили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли новую попытку дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных региона и запугать мирных жителей.

"Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в Telegram.

Он добавил, что подразделения российской армии надежно защищают территории региона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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