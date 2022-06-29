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Росздравнадзор не нашел оснований отменять вакцинацию от COVID-19

16:00
  • среда
  • 29 июня 2022

Массовых нежелательных реакций на прививки нет

Нежелательные реакции на прививки от коронавирусной инфекции, которые могли бы служить основанием для отмены массовой вакцинации в России, не зафиксированы. Об этом в среду, 29 июня, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Глава ведомства отметила, что в Росздравнадзор поступают только извещения о местных нежелательных реакциях, аллергиях, гриппоподобных состояниях и нарушениях пищеварения.

При этом не зафиксировано "достоверно связанных с применением вакцин нежелательных реакций", которые могли бы повлечь за собой необходимость отмены вакцинации или "выражение негативного влияния к процессам вакцинации", цитирует Самойлову ТАСС.

Ранее Министерство здравоохранения России скорректировало временные рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции — был актуализирован перечень рекомендуемых вакцин от COVID-19 с учетом выхода новых препаратов и вакцин с интраназальным способом введения (через нос).

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