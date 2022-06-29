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ЗАГСы перейдут на электронный документооборот

15:50
  • среда
  • 29 июня 2022

Это случится уже в следующем году

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил на совещании на Петербургском международном юридическом форуме, что ЗАГСы страны перейдут на электронный документооборот.

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"Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель", - сказал глава Минюста (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил, что гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку.

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