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"Россия - основная угроза": главное из заявлений на саммите НАТО

15:56
  • среда
  • 29 июня 2022

Альянс принял новую стратегическую концепцию

В среду на саммите НАТО в Мадриде было сделано ряд важных заявлений, передает ТАСС.

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В частности, стало известно, что альянс принял новую стратегическую концепцию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности.

Не обошли стороной лидеры НАТО и тему Китая. Объявлено, что КНР бросает вызов интересам альянса, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

Кроме того, сообщается, что НАТО официально предложила Финляндии и Швеции вступить в альянс. Вместе с тем НАТО намерено усилить пакет помощи для Украины, чтобы модернизировать ее оборонный сектор.

Уточняется при этом, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы. Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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