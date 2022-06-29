В Якутии разбился вертолет Ми-8

ЧП произошло в тайге в районе поселка Усть-Мая

В Якутии совершил жесткую посадку Ми-8 "Полярных авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что ЧП произошло в тайге в районе поселка Усть-Мая.

Как пишут Telegram-каналы, на борту было трое членов экипажа, один из них получил переломы.

Вертолет вел мониторинг лесных пожаров. Сейчас на место падения готовятся вылететь медики.

ОБНОВЛЕНИЕ (17:04): Следственный комитет сообщил, что на борту совершившего жесткую посадку в Якутии вертолета Ми-8 находились члены экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны.

Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром. Воздушное судно вылетело по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг. Оно до сих пор не найдено.

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