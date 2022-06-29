Бельгия приостановит выдачу виз россиянам

C 1 июля прекращается прием документов на все категории виз
Бельгия приостановит на неопределённый срок выдачу виз россиянам с 1 июля. Прекращается прием документов от граждан России на все категории виз.
Сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений, передает РИА Новости со ссылкой на посольство Бельгии в Москве.
После начала спецоперации России на Украине несколько стран ЕС приостановили рассмотрение документов на визы от граждан России. В их числе Латвия, Литва, Эстония, Дания, Чехия, Польша.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"