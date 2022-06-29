Сирия признает независимость ДНР и ЛНР

Заявление сделал сирийский МИД

Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении властей САР признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает агентство SANA.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - сказано в заявлении ведомства.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указы о признании Москвой ЛНР и ДНР. В документах содержится поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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