Роскосмос отбил кибератаку на сайт

DDoS-атаку связали с публикацией спутниковых снимков "центров принятия решений" Запада

Роскосмос отбил DDoS-атаку на сайт, которую неизвестные организовали после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран НАТО. В настоящее время сайт госкорпорации работает.

29 июня сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке из Екатеринбурга. В результате атаки главная страница сайта "Роскосмоса" была недоступна.

28 июня Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки места проведения саммита НАТО и "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"