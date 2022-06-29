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Роскосмос отбил кибератаку на сайт

16:38
  • среда
  • 29 июня 2022

DDoS-атаку связали с публикацией спутниковых снимков "центров принятия решений" Запада

Роскосмос отбил DDoS-атаку на сайт, которую неизвестные организовали после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран НАТО. В настоящее время сайт госкорпорации работает.

29 июня сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке из Екатеринбурга. В результате атаки главная страница сайта "Роскосмоса" была недоступна.

28 июня Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки места проведения саммита НАТО и "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов.

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