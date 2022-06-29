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Названа сумма заблокированных Западом российских активов

17:18
  • среда
  • 29 июня 2022

США намерены предотвращать попытки обхода введенных ограничений

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что за последние сто дней США и их союзники заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.

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Уточняется, что речь идет об активах Центробанка.

Также отмечено, что были задержаны яхты и иные суда, заморожено недвижимое имущество, ограничен доступ России к глобальной финансовой системе.

"В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений", - говорится в заявлении.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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