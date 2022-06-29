Рособрнадзор впервые аккредитовал школу в Запорожской области

Туда доставлены 4400 аттестатов за девятые и одиннадцатые классы

Как сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора, ведомство аккредитовало среднюю общеобразовательную школу № 15 Мелитополя.

"Это историческое событие: первая из всех школ Запорожской области прошла государственную аккредитацию. Школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы Российской Федерации", - сказано в заявлении.

С соответствующим аттестатом можно поступить в любой вуз России.

Уточняется, что в школу доставлены 4400 аттестатов за девятые и одиннадцатые классы.

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