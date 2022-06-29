Рособрнадзор впервые аккредитовал школу в Запорожской области

Туда доставлены 4400 аттестатов за девятые и одиннадцатые классы
Как сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора, ведомство аккредитовало среднюю общеобразовательную школу № 15 Мелитополя.
"Это историческое событие: первая из всех школ Запорожской области прошла государственную аккредитацию. Школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы Российской Федерации", - сказано в заявлении.
С соответствующим аттестатом можно поступить в любой вуз России.
Уточняется, что в школу доставлены 4400 аттестатов за девятые и одиннадцатые классы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"