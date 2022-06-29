В Британии отметили стратегические успехи России

Ряд влиятельных стран поддерживают Москву

Британский аналитик Ричард Кемп заявил в статье для The Telegraph, что говорить о стратегическом поражении президента России Владимира Путина не приходится.

"Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал укрепить экономические и военные отношения с Россией, бросив вызов предупреждениям президента США Джо Байдена", - сказано в материале.

Там также отмечено, что на стороне России остались Индия и ЮАР. Кроме того, присоединяться к санкциям отказалась Индонезия.

Вместе с тем хорошие отношения с Москвой строят Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Египет.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"