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"Роснефть" открыла нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

17:42
  • среда
  • 29 июня 2022

Общая глубина скважины составила 4435 метров

"Роснефть" открыла на шельфе Печорского моря новое нефтяное месторождение, сообщила пресс-служба компании.

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"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бурение поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка осуществлялось с берега. Общая глубина скважины составила 4435 метров.

"Геологоразведочные работы подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе", - добавили в "Роснефти".

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