Reuters: транзит в Калининград скоро вернется к нормальному режиму

Кажется, ЕС убедил Литву вести себя благоразумно

Транзит в Калининград через Литву может вернуться к нормальному режиму в течение нескольких дней, пишет в среду Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

Как уточнили собеседники агентства, европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Москвой. В Европе опасаются, что Россия может применить силу, чтобы разблокировать традиционный маршрут для своих товаров в Калининград.

"У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - отметил один из источников.

По данным Reuters, компромиссная сделка будет найдена к 10 июля. Речь, вероятно, идет об освобождении грузовых перевозок между Россией и Калининградом от санкций ЕС.

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