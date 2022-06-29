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Суд в Гааге наложил арест на 18 брендов водки

18:43
  • среда
  • 29 июня 2022

Решение вынесено по иску ЮКОСа против России

Апелляционный суд в Гааге наложил арест в странах Бенилюкса (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге) на 18 брендов водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании GML.

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Уточняется, что решение вынесено по иску ЮКОСа против России о возмещении ущерба в размере 50 миллиардов долларов.

"Это важный вердикт, так как он открывает путь к исполнению законных решений путем ареста российской государственной собственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией", - говорится в заявлении GML.

В 2020 году экс-акционеры ЮКОСа по решению суда в Нидерландах получили права на марки Stolichnaya и Moskovskaya. Теперь они смогут выставить эти бренды на аукцион.

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