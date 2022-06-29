ДНР и Украина обменялись пленными

Это первый случай обмена между сторонами с начала спецоперации
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной.
"Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены", - написал Пушилин в Telegram.
Он добавил, что несколько человек из переданных Украине - это рядовые националистических батальонов, они тяжело ранены.
Согласно информации Донецкого агентства новостей, это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с 24 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"