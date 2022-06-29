ДНР и Украина обменялись пленными

Это первый случай обмена между сторонами с начала спецоперации

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной.

"Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены", - написал Пушилин в Telegram.

Он добавил, что несколько человек из переданных Украине - это рядовые националистических батальонов, они тяжело ранены.

Согласно информации Донецкого агентства новостей, это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с 24 февраля.

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