Советник Зеленского: Украина вернет территории военным путем

Михаил Подоляк назвал это чистой математикой

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев вернет все свои территории. Он назвал это "чистой математикой".

"Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", - написал Подоляк в Telegram-канале.

Ранее Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. В ходе саммита альянса, проходящего в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется 5 миллиардов долларов ежемесячно.

Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. ЕС и США поддерживают Киев деньгами и оружием.

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