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Безработица в России снова обновила исторический минимум

19:26
  • среда
  • 29 июня 2022

В апреле показатель составлял 4%

Как следует из свежих данных Росстата, в мае 2022 года безработица в России продолжила начавшееся в феврале снижение. Показатель опустился до 3,9% - это новый исторический минимум (наблюдения ведутся с 1991 года).

В апреле безработица была на уровне 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

В мае 2022 года общая численность безработных в России составила 2 миллиона 946 тысяч человек (на 59 тысяч меньше, чем в апреле).

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