Лавров обсудил Украину с генсеком ООН

Была затронута тема вывоза украинского зерна и удобрений

В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС.

"Стороны обсудили ситуацию на Украине, включая усилия по возвращению украинского зерна, российского зерна и удобрений на мировой рынок", - сообщил агентству официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем в российском МИД заявили, что Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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