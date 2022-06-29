Лидеры "каспийской пятерки" договорились использовать море в мирных целях

В шестом Каспийском саммите в Ашхабаде приняли участие лидеры Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана

Лидеры стран "каспийской пятерки" подтвердили обязательство не предоставлять другим государствам свои территории для совершения агрессии. И выступили за скорейшее согласование методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. Это зафиксировано в итоговом коммюнике, принятом на шестом саммите в Ашхабаде. В заседании приняли участие Владимир Путин, а также главы Туркмении, Азербайджана, Ирана и Казах­стана. Обсуждали реализацию новых решений в контексте взаимовыгодного сотрудничества на Каспии.

Взлетно-посадочная полоса раскалилась от жары – в Ашхабаде сегодня 39. Сойдя с трапа самолета, Владимир Путин делает приветственный жест, на ходу расстегивает и снимает пиджак. Это первая поездка российского лидера на очный форум за последние несколько месяцев. Главы пяти прикаспийских стран – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении – делают совместное фото. Кроме общего заседания, у российского президента - ряд двусторонних встреч. Первая – с бывшим президентом, а ныне спикером Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В среду ему исполняется 65 лет, и российский лидер дарит юбиляру две сабли, фигуру наездника и шахматы – игровые фигуры сделали мастера из Златоуста.

Море неограниченных возможностей - это про Каспийское. Пять стран, имеющих к нему выход, заинтересованы в развитии логистики, превращении Каспия в часть Великого шелкового пути. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора Север - Юг. Артерия протяженностью 7200 километров соединяет Петербург с портами Ирана и Индии.

"Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел. Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане, здесь нам с российской стороны тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. Хочу вас проинформировать о том, что Россией принята и реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года, расширяется соответствующая инфраструктура, особое внимание уделяем портам Астрахань, Махачкала", - заявил Путин.

У прикаспийской "пятерки", отметил Владимир Путин, большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации месторождений нефти и газа, находящихся в акватории. А вот вооруженные силы других стран присутствовать на Каспийском море не будут, этот регион должен использоваться лишь в мирных целях - это положение прописано в итоговом коммюнике.

"В числе ключевых задач "пятерки" безусловно рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации. Отмечу, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть и составил 304 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года он прибавил еще 12,5 процента", - сказал российский лидер.

Конкретное предложение – о том, как увеличить товарооборот на Каспии – сделал президент Казахстана.

"Мы предлагаем прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками. В Казахстане началось строительство современных торгово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров", - сообщил Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

Еще одно направление совместной работы - экологическая безопасность, сохранение Каспия и его живых морских ресурсов. Самые острые проблемы – море мелеет, а популяция осетровых видов рыб сокращается.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия стремится вносить существенный вклад в сохранение биоразнообразия на Каспии, в частности, ежегодно выпуская в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых рыб, благодаря чему свыше 80% так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыбоводных заводов. Кроме того, успешно реализуется программа по защите морских млекопитающих и птиц, по очистке морской воды от пластика", - перечислил Путин.

Он также предложил активизировать развитие туризма на Каспии. Россия в этом направлении предпринимает шаги. В Астраханской области в следующем году будет сдан в эксплуатацию первый большой лайнер "Петр Великий". Четырехпалубный корабль по оснащению соответствует пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. На борту – каюты для 300 пассажиров.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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