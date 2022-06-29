"Стреляли, куда хотели": жители ЛНР рассказали о бесчинствах ВСУ

Отступающие подразделения от бессилия бьют по гражданскому населению

Официальный Дамаск сегодня объявил о решении признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Народная милиция этих республик при поддержке наших войск продолжает освобождать территорию Донбасса. Активное наступление идёт на Лисичанском направлении - ВСУ там несут большие потери. В российском Минобороны сообщают об уничтожении взводов РСЗО "Град" и подразделения французских самоходных артиллерийских установок "Цезарь", которые обстреливали населенные пункты ДНР.

Украинские боевики несут критические потери на лисичанском направлении. Российская армия полностью уничтожила 108-й батальон 10-й бригады ВСУ. Чтобы осложнить отступление противника, высокоточным оружием нанесен удар по базе ремонта техники под Лисичанском.

"В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115 механизированной, 79 десантно-штурмовой и 25 воздушно-десантной бригад ВС Украины — критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируется многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Николаевской области уничтожено сразу 8 украинских складов боеприпасов и горючего. В районе поселка Питомник Харьковской области российская артиллерия ударила по нацистскому полку "Кракен". Потери боевиков — более сотни убитыми, уничтожено 10 единиц боевой техники.

Противника теснят не только на земле, но и в воздухе. За работой - новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4". Он выводит из строя бортовую электронику самолетов, вертолетов и беспилотников. Чтобы не попасть в зону его поражения, летательные аппараты противника набирают высоту. И становятся целями российской ПВО.

Нацисты на данный момент контролируют лишь несколько населенных пунктов на территории ЛНР. За село Боровское еще недавно шли ожесточенные бои, а сейчас освобожденные местные жители рассказывают об ужасах украинской оккупации.

- Пришли под чем-то… Угрожали оружием. Говорили, что все мы сепаратисты. Страшно, стреляли, куда хотели". - Все отнимали. И велосипеды. Нагло забирали все.

Отступающие нацисты от бессилия бьют по гражданскому населению. В Херсонской области ВСУ обстреляли Новую Каховку. Все украинские ракеты сбили, но от обломков погиб ребенок. В Ясиноватой жертвой артобстрела стал один мирный житель. Бьют боевики и по Донецку, но уже лишь по окраинам города. В Луганске, до которого отступающим силам ВСУ уже не достать даже при помощи западного оружия, московские специалисты восстанавливают инфраструктуру. Сегодня ремонтируют теплотрассы к школе номер 24 и к жилым домам на улицах Волкова и 50-летия Октября, жизнь в столице ЛНР постепенно приходит в норму.

Раньше здесь, за таким внушительным забором располагался офис ОБСЕ. Впрочем, вместо заявленных задач организация по сути занималась шпионажем в пользу Украины. Здесь работали бывшие натовские военные и представители западных спецслужб, а с сегодняшнего дня в здании расквартирован офис волонтерского движения "Мы вместе".

Теперь сюда может позвонить любой житель ЛНР и запросить адресную помощь. Это особенно актуально для недавно освобожденных территорий, где пока есть проблемы с продовольствием и вещами первой необходимости.

Денис Большаков, Андрей Пашутин и Андрей Алексеев, Луганская Народная Республика, "ТВ Центр".

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