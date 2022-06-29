Участники СВО получили ордена и медали

Военных наградил Сергей Шойгу

Две звезды Героя России, орден Мужества, медали "За отвагу", а также медали Жукова и Суворова. Военнослужащим, которые отличились в ходе спецоперации на Украине, вручили госнаграды. Церемония сегодня состоялась в Москве. В Центральный клинический госпиталь имени Мандрыка приехал Сергей Шойгу. Министр обороны поблагодарил бойцов за достойно выполненный долг и пожелал им скорейшего выздоровления.

Два майора. Соседи по больничной палате и по регионам проживания. Один - из Амурской области, другой - из Хабаровского края. Во время специальной военной операции получили минно-взрывные ранения. Сейчас в госпитале. Всё в порядке. Скоро домой. Ждут больших гостей. Даже на пижаме, по-военному, ни одной лишней складки. При появлении генералов - по стойке смирно.

Короткое общение с министром обороны Сергеем Шойгу. Как самочувствие. Как поживают родные и близкие. Приезжали или нет. Настроение у офицеров боевое.

"Люди готовы. Знают, какую задачу выполняют. Все военнослужащие по контракту, поэтому понимают цель предстоящих действий", - сказал майор ВС России Захар Семин.

"До конца надо так сказать уже доделать своё дело и вернуться домой", - заявил майор ВС России Демьян Гибадулин.

В соседней палате - полковник Рустам Сайфуллин и старший лейтенант Балдан Цыдыков. Младший по званию, узнав, что в гости приедет министр обороны, заметно нервничал. Командир мотострелкового взвода танковой бригады. О своём подвиге рассказывает сухо. Скромничает, а ведь спас жизни ста пятидесяти сослуживцев.

"Попали в засаду. Развернули свою боевую машину. Дали отпор. Уничтожили какое-то количество противника, тем самым дали возможность уйти нашим главным силам на безопасное расстояние", - рассказал герой России Балдан Цыдыков.

Полковник - командир инженерно-сапёрного полка. Лично руководил подразделениями, которые обеспечивали паромную переправу при форсировании реки. За что был удостоен высшей награды - звезды Героя России.

"Применялись запрещённые боеприпасы, в том числе фосфорные. Под артиллеристским огнём переправа была повреждена. Под моим руководством в кратчайшие сроки была восстановлена. Но перед этим я получил ранение", - рассказал Рустам Сайфуллин, герой России.

Только после того, как переправа через реку удачно завершилась, Рустам Сайфуллин согласился ехать в медсанчасть. Обоим героям пока сложно ходить. Но после протезирования всё будет в порядке. Полковнику Сайфуллину предложили должность замначальника Тюменского высшего военного командного училища, а старшему лейтенанту Цыдыкову - перебраться в Москву и стать старшим специалистом-экспертом в одном из военных комиссариатов с предоставлением жилья.

Рядом с многими солдатами - родные. Жены, родители. Кому негде остановиться в Москве - Министерство обороны бесплатно предоставило гостиницу. Медалью "За отвагу" награждён рядовой Сергей Чебоненко. Медалью Суворова, рядовой Артём Чибиков. Старший лейтенант Даниил Федченко - Орденом мужества. Лейтенант Николай Киреев - медалью Жукова. Солдатам награды. Родным - огромное спасибо за таких военных. Женщинам ещё и цветы.

Вне зависимости от тяжести ранения все военные рано или поздно вернутся домой и смогут вести обычную жизнь. Министерство обороны предоставляет все социальные гарантии, среди которых помощь при поступлении в вуз и трудоустройство, если кто-то уйдёт на гражданку. Однако все заявили: после выписки хотят вновь встать в строй Вооружённых сил Российской Федерации.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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