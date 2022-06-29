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Мишустин с вертолета осмотрел строительство трассы М12

20:00
  • среда
  • 29 июня 2022

Участок во Владимирской области откроется в этом году

Свой рабочий день председатель правительства Михаил Мишустин провёл во Владимирской области. Там глава кабмина побывал в фармацевтическом центре. Предприятие выпускает препараты, которые раньше можно было купить только за рубежом. В частности, налажено производство лекарств для детей с дефицитом гормона роста, для онкобольных и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также премьер с вертолета осмотрел строительство новой скоростной трассы М12. Она свяжет сразу несколько регионов. Участок во Владимирской области откроется уже в этом году.

Премьер посетил и производственный кластер области. Его резиденты -  крупнейшие производители радиаторов, систем вентиляции и кондиционеров - попросили главу кабмина помочь им с присвоением статуса технопарка, который позволяет получать льготы по налогам и промышленным кредитам.

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Михаил Мишустин
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